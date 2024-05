Anna Tatangelo è una delle cantanti italiane più amate, oltre ad essere conosciuta per la sua voce potente è sicuramente una bellissima donna. Diventata famosa nel 2002, con la vittoria a 15 anni del Festival di Sanremo nella sezione Giovani, da quel lontano Festival ad oggi la cantante è molto cambiata. Ma com’era ai suoi esordi e come è diventata nel corso degli anni?

Scopriamolo insieme partendo con la sua foto in occasione della sua prima vittoria al Festival di Sanremo. Appena 15 anni, Anna Tatangelo, con un viso pulito e l’aria innocente di una ragazzina, vinse con il brano “Doppiamente fragili”.

Anna Tatangelo nei primi anni Duemila

Da quando ha duettato con quello che sarebbe stato per anni il suo futuro compagno, Gigi D’Alessio, con il brano Un nuovo bacio, la sua vita è cambiata per sempre. Non solo ha conosciuto quello che sarebbe diventato il padre di suo figlio, ma ha acquisito una notorietà che l’accompagna ancora oggi.

A quei tempi, nel 2002, la cantante aveva un look molto alla moda: sopracciglia finissime, capelli lunghi e un grande ciuffo.

Anna Tatangelo sempre più sexy

Il look della Tatangelo è andato via via trasformandosi e definendosi, puntando ad un aspetto più sensuale e seducente. Pur mantenendo un’aria fresca e naturale, Anna Tatangelo ha giocato molto sul taglio dei capelli e sul make up che le davano un aspetto più audace.

Anna Tatangelo: le trasformazioni

Dal suo esordio a Sanremo ai giorni nostri Anna Tatangelo è cambiata molto. Nel corso degli anni infatti i fan della Tatangelo hanno iniziato a notare qualche cambiamento nel volto e nel fisico della cantante. Ma il vero cambiamento della cantante, è avvenuto negli ultimi cinque anni. Complice qualche ritocchino? Per molti fan avrebbe infatti ritoccato gli zigomi, il naso, la bocca e anche gli occhi ma la cantante ha sempre negato, affermando che l’unico intervento a cui si è sottoposta è stata una mastoplastica additiva.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG