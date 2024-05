Ospite del podcast di Giulia Salemi, Giuseppe Cruciani è riuscito ad invertire i ruoli e a mettere in imbarazzo la padrona di casa…

Nuova puntata del podcast di Giulia Salemi, ‘Non lo faccio x moda’, con ospite Giuseppe Cruciani. Il conduttore de ‘La Zanzara’ ha parlato di tantissimi argomenti senza freni. Come di consueto, il presentatore radiofonico ha dato vita ad un vero e proprio show che ha messo in imbarazzo la padrona di casa. Il motivo? Una domanda… sulla masturbazione.

Giulia Salemi, imbarazzo con Cruciani

Ospite del podcast della Salemi, Cruciani si è preso la scena con alcuni momenti davvero particolari. Al netto della frase relativa alle sue mutande, già utilizzate per due giorni e “abili” anche per un terzo, il conduttore de ‘La Zanzara’ ha spiazzato la presentatrice con una domanda molto impertinente: “Ti masturbi?”. Dal canto suo l’influencer, inizialmente presa in contropiede ha subito negato, mentre con gli occhi guardava i collaboratori e gli autori del podcast dietro le quinte visibilmente in imbarazzo.

La ragazza ha poi detto: “Ma perchè voi tutti lo fate? Vi masturbate?”. Da qui la risposta è arrivata direttamente da Cruciani che ha detto: “Certo che sì”. Successivamente la giovane Giulia è scoppiata in una risata con cui ha provato a nascondere la situazione che si era generata che non la vedeva a proprio agio e ha aggiunto: “No, dai mi vergogno…”.

Il commento sulla comunità LGBTQ+ e non solo

Durante l’intervista per la nuova puntata del podcast, poi, la Salemi ha voluto chiedere a Cruciani la sua opinione sulla comunità LGBTQ+. In questo senso, il giornalista ha subito replicato: “Non esiste“. E ancora: “Oggi se dici la parola fro*io, stai insultando, ma non è così. Le associazioni e il politicamente corretto ci hanno imposto che questo sia un insulto, ma la realtà è che non è così. Una parola non è mai offensiva, è più pericoloso proibire. Se questa parola la ripeti più volte, perde il carattere eversivo e diventa una parola normale. Abbiamo trasformato le parole in gabbie, in insulti”.

