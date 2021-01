Priscila Prado: chi è la compagna di Andrea Pucci  

Priscila Prado è la compagna del comico e attore Andrea Pucci. Nata in Brasile nel 1984, è madre di due gemelli, Luca e Giulia, avuti all’età di 21 anni.

La donna è finita al centro del gossip due anni fa quando, a bordo di una motocicletta col fidanzato, per un incidente si è aperta parte del suo abito e si è visto persino l’intimo. La coppia si stava dirigendo alla volta del Salone del Mobile di Milano.

Da un punto di vista professionale invece Priscilla Prado fa un lavoro decisamente diverso da quello del fidanzato. La Prado non solo è una imprenditrice ma anche una consulente di immagine. Con Andrea Pucci in realtà la ragazza non è molto abituata a fotografarsi, preferendo rimanere lontana dalle luci dello spettacolo. Su Instagram vanta 12.200 follower.

Qualche tempo fa la Prado ha scritto una toccante dedica al suo compagno, sempre su Instagram:

“Ne è passata di acqua. Ne abbiamo vissute di esperienze… belle, bellissime, uniche, irripetibili, folli, tristi, tristissime, da non ripetere. Ci siamo amati pazzamente. In alcuni momenti fino ad odiarci. Ci siamo persi. E divisi abbiamo cercato disperatamente di vivere vite felici. Ma la verità è che non abbiamo mai smesso di cercarci, di desiderarci e di ritrovarci. Oggi siamo complici più di sempre, innamorati più che mai, felici di un presente che, nonostante mille limiti, è un regalo. Ed entusiasti di un futuro assieme che ha ancora tanto da offrirci. Non mi guardo indietro: sono esattamente dove voglio essere. Ti amo uragano della mia vita“.

Comico milanese classe 1965 ma di origini venete, Andrea Pucci è il presentatore da giovedì 21 gennaio del docu-reality La Pupa e Il Secchione e viceversa, tornato sul canale giovane di Mediaset Italia 1 l’anno scorso con la conduzione di Paolo Ruffini.

Foto: account Instagram Priscila Prado