Il Principato di Monaco sta attraversando un momento di grande dolore e tristezza a causa della scomparsa del dottor Michel-Yves Mourou, un medico stimato e amico intimo della famiglia reale. La sua morte, avvenuta all’età di 81 anni, ha colpito profondamente il Principe Alberto II e l’intera comunità monegasca. Mourou ha avuto un impatto significativo nel panorama sanitario del Principato, e la sua perdita rappresenta un duro colpo per tutti coloro che lo conoscevano e lo rispettavano.

Un legame indissolubile con il Principe Alberto

Il rapporto tra il Principe Alberto e il dottor Mourou va oltre la semplice professionalità; si tratta di una vera amicizia che si è sviluppata nel corso degli anni. Mourou ha ricoperto il ruolo di capo del reparto di radiologia presso l’ospedale Princess Grace e, dopo il suo pensionamento, è stato nominato Consigliere Privato, un riconoscimento della sua dedizione verso le istituzioni monegasche. La sua influenza si è estesa anche al Consiglio della Corona, di cui è stato presidente dal 2009 al 2018, dimostrando un impegno costante per il bene della comunità.

La reazione del Principe Alberto alla notizia della scomparsa del dottor Mourou è stata di profonda tristezza. In un comunicato ufficiale, il sovrano ha voluto rendere omaggio a un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità, affermando: “Il dottor Mourou ha sempre dimostrato un grande senso etico e del dovere”. Questa dichiarazione sottolinea l’importanza del lavoro svolto dal medico, non solo in ambito sanitario, ma anche nel contesto della solidarietà e dell’impegno sociale.

Un’eredità duratura

Oltre alla sua carriera medica, Mourou è stato un attivista e cofondatore dell’Associazione monegasca per la ricerca sull’Alzheimer, ricoprendo ruoli significativi presso la Croce Rossa di Monaco. La sua dedizione al bene comune è stata riconosciuta con importanti onorificenze, tra cui l’Ordine di San Carlo e la Legion d’Onore. La sua eredità si estende oltre la professione, toccando le vite di molti monegaschi che hanno beneficiato del suo operato.

Nel 2010, Mourou ha pubblicato un libro dedicato alle Principesse di Monaco, riflettendo con rispetto sulla storia delle donne che hanno influenzato il Principato. La sua memoria vivrà nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e professionali. Mourou è stato un uomo che ha saputo coniugare competenza e umanità, lasciando un segno indelebile nella storia del Principato di Monaco.