C’è aria di preoccupazione nella Royal Family per un nuovo problema di salute che riguarda un membro della Corona

I reali apparentemente sembrano persone immuni ad ogni tipo di dispiacere, dolore o problema di salute. E’ ovvio che così non è, come dimostra la storia che ci racconta di tragici incidenti (quello mortale di Lady Diana ne è l’esempio eclatante) o i più recenti fatti che riguardano Re Carlo e Katie Middleton.

Essere Re o Regine comporta grandi agevolazioni, sicuramente una vita immersa nel lusso e nella notorietà, ma visto che siamo tutti fatti di carne e ossa, al di là del rango o del ceto sociale, anche chi vive al di sopra degli altri può ammalarsi.

E’ il caso della Regina Margrethe II di Danimarca, che è stata nuovamente ricoverata in ospedale l’8 maggio 2025. La Casa Reale ha comunicato che la sovrana, 85 anni, è stata colpita da un raffreddore e, per precauzione, è stata trasferita al Rigshospitalet di Copenaghen. Per questo motivo ha cancellato tutti gli impegni pubblici, incluso un evento previsto per celebrare i 125 anni della Fondazione Sankt Lukas.

Margrethe II di Danimarca all’ospedale

Il Regno di Danimarca è una monarchia costituzionale e comprende anche la Groenlandia e le isole Faroe, che hanno un certo grado di autonomia. Meno esposti alle luci dei riflettori come i cugini inglesi i reali danesi hanno comunque il loro fascino per i media e non passano di certo inosservati.

La Regina Margrethe II di Danimarca è la figlia maggiore di Federico IX e della regina Ingrid. Divenne l’erede al trono di suo padre nel 1953, anno in cui un emendamento costituzionale permise alle donne di far parte della linea di successione.

Per questo motivo rappresenta una figura importante per il regno e pur avendo abdicato a favore del figlio Federico, è ancora molto presente nella vita pubblica e amata dai danesi. Negli ultimi mesi, però, ha affrontato vari problemi di salute, inclusa una caduta che l’ha costretta a usare un bastone per camminare. L’ultimo impegno pubblico prima del ricovero è stato il 4 maggio, durante una cerimonia per l’80° anniversario della liberazione della Danimarca.

Parallelamente, la Regina Mary e il Re Federico sono partiti per la tradizionale crociera estiva che li porterà in diverse città del regno. Il primo appuntamento è stato a Helsingør, dove hanno partecipato a una cena con i rappresentanti delle Nazioni Unite presso il castello di Kronborg, famoso per essere l’ambientazione dell’“Amleto” di Shakespeare. Mary ha spiccato per eleganza con un abito nei toni del celeste e del blu, impreziosito da accessori raffinati e gioielli importanti.

Cos’è la Fondazione Sankt Lukas

Si tratta di una fondazione danese che si occupa di aiutare le persone in momenti delicati della vita, come la vecchiaia o la malattia. Si trova a Hellerup, vicino a Copenaghen, in Danimarca.

Fondata l’8 maggio 1900 da Isabelle Brockenhuus-Løwenhielm e dal pastore Vilhelm Kold, oggi questa istituzione è un importante punto di riferimento per la cura e il sostegno alle persone. Dal 1932 ha sede in un grande complesso costruito su un terreno che un tempo apparteneva a una vecchia tenuta, con edifici progettati da due noti architetti danesi.