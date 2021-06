Il 29 giugno di undici anni fa, ci lasciava Pietro Taricone, venuto a mancare prematuramente a causa di un incidente con il paracadute. A seguito dell’incidente, i medici dell’ospedale Santa Maria di Terni tentarono di salvargli la vita con un intervento chirurgico durato circa 9 ore. L’attore casertano, ex concorrente del primo Grande Fratello, lasciò la compagna Kasia Smutniak e la loro figlia Sophie, che, all’epoca, aveva 6 anni.

Oggi, quindi, alcuni ex concorrenti del GF, che condivisero con lui l’avventura nella prima edizione del reality show di Canale 5, nel lontano 2000, hanno ricordato Pietro Taricone tramite i rispettivi profili social.

Salvo Veneziano ha condiviso una bella immagine di Taricone, sottolineando il tempo che passa velocemente:

11 anni, che sei volato via… Sembra ieri…

Di seguito, trovate il ricordo di Lorenzo Battistello:

Sono già passati 11 anni dal quel giorno… Caro Pietro facevi tanto il duro … ma in fondo eri un buono… combattevi le persone ma le rispettavi sempre….. ciao Pietro non so se sei su o giù ma sicuramente non sarai seduto in poltrona…

A questo post, Cristina Plevani ha commentato, utilizzando un’icona del cuore. In passato, la vincitrice del primo Grande Fratello dichiarò di non voler parlare, pubblicamente, della morte di Pietro per una questione di rispetto.

Roberta Beta ha ricordato che il 29 giugno è il giorno dei Santi Pietro e Paolo, quindi, il giorno dell’onomastico di Pietro:

Manchi tanto a tutti! Buon onomastico Pietro!

Kasia Smutniak, infine, sempre attraverso i social, ha ricordato la Pietro Taricone Onlus, fondata dall’attrice dopo la scomparsa del compagno, che ha il fine di aiutare i bambini del Mustang, in Nepal, invitando tutti a fare una donazione.