Ore speciali per Pierpaolo Pretelli che ha festeggiato il compleanno a Capri e ha ricevuto una dedica romantica da parte di Giulia Salemi.

Di loro si è detto molto, eppure, sono ancora bellissimi, sorridenti e apparentemente più innamorati che mai. Stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che hanno trascorso un weekend a Capri dal doppio significato. Oltre a godersi una bella vacanza di coppia, il relax tra sole e mare è stato anche l’occasione per festeggiare il compleanno del ragazzo che ha fatto 33 anni. Sui social è arrivata, proprio per questa ragione, una dedica mozzafiato da parte dell’ex opinionista social del GF.

Pierpaolo Pretelli, la dedica di Giulia Salemi per il compleanno

Dopo alcune settimane di crisi, il peggio sembra essere decisamente alle spalle tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. A testimoniarlo la vacanza sull’Isola di Capri di questo weekend, proseguita, probabilmente, anche oggi, giornata assolutamente speciale.

Si tratta, infatti, del compleanno dell’ex gieffe che ha festeggiato 33 anni.

I due hanno trascorso dei bellissimi momenti insieme, ben documentati sui social nelle loro stories. Dopo una giornata in barca tra i Faraglioni, eccoli prima a cena in un ristorante e poi in una serata alla storica Taverna Anema e Core, tra balli, canti e tante risate.

Poi, come anticipato, ecco arrivare anche la speciale dedica mozzafiato della Salemi per la sua dolce metà: “Vorrei esaudire tutti i sogni tuoi… Buon compleanno amore mio, tu sai”, ha scritto l’influencer accompagnando le parole ad un video davvero bellissimo con la famosa canzone di Cesare Cremonini e dei Lunapop ‘Vorrei’.

Pronta anche la risposta del festeggiato: “Cuoricino mio”. Insomma, oltre all’occasione speciale del compleanno del ragazzo, la coppia ha confermato a tutti i fan che tra loro le cose vanno a gonfie vele.

Di seguito il post Instagram della Salemi con la speciale dedica al fidanzato:

