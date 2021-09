Solo un anno fa Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi facevano il loro ingresso nella casa del Grande Fratello VIP. Esperienza che in passato l’influencer italo-persiana aveva già aveva vissuto e trascorso con un altro importante protagonista del reality show e della sua vita sentimentale: Francesco Monte. La storia, come sappiamo bene, è andata a rotoli, però Giulia si è saputa rimboccare le maniche. Nella quinta edizione per lei si è materializzato un nuovo amore che, in barba ai detrattori, va ancora a gonfie vele.

Lo conferma lo stesso Pierpaolo Pretelli, prima dai microfoni di Radio Radio: “L’amore c’è, è un legame speciale, e ce lo viviamo. È un legame speciale e lo custodiamo da tutti anche dalle malelingue.” Poi su RTL 102.5 News nel programma Trends&Celebrities dove ha parlato di un progetto importante in corso e che si chiama convivenza: “Ci vediamo una volta alla settimana, soprattutto il week-end. Stiamo valutando anche per la fase successiva, ovvero andare a convivere. “

Tutto è in fase di organizzazione: “Dobbiamo trovare prima di tutto, però, la città: Roma o Milano. Dobbiamo capire un attimo la cosa migliore da fare, anche perché io ho mio figlio nella Capitale”. La convivenza però vorrebbe dire anche il preludio ad un futuro ancora più interessante, magari con un matrimonio all’orizzonte? Su Radio Radio ha aggiunto: “Il bouquet l’ha preso, quindi è già un passo avanti. Se una coppia sta bene, l’idea del matrimonio arriva però le cose si fanno un passo alla volta. Cerchiamo di affermarci entrambi a livello lavorativo che è una cosa importante”.

Intanto Pierpaolo si gode l’esperienza di Tale e Quale Show, dall’intervista rilasciata su RTL 102.5 News ha detto: