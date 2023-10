Per la prima volta l’attore Pierfrancesco Favino ha confessato di aver avuto un’esperienza con un uomo.

Intervistato dal Corriere della Sera, Pierfrancesco Favino ha svelato per la prima volta di aver avuto un’esperienza con un uomo più grande di lui in passato, e ha ammesso:

“Non fu nulla di carnale. Un uomo più grande di me mi corteggiava, e io ho voluto togliermi un dubbio sulla mia sessualità, per non portarmelo dentro tutta la vita. L’ho sciolto, ho capito che omosessuale non lo ero. Era un tempo in cui se sentivi un’emozione per un uomo ti chiedevi cosa avevi di sbagliato“, ha svelato l’attore.

Pierfrancesco Favino: l’esperienza con un uomo

Oggi Pierfrancesco Favino è felicemente legato alla collega attrice Anna Ferzetti (con cui ha avuto le sue due figlie) e per la prima volta ha confessato pubblicamente di aver avuto un’esperienza omosessuale nel corso della sua vita.

In passato, in merito alla questione, aveva raccontato a Riders Italian Magazine: “Una volta ci ho provato, ero un ragazzino. Anzi, è stato lui a provarci con me. Ma non è stata un’esperienza esaltante. Stavo in quella fase in cui volevo capire che cosa desideravo dalla vita. Avevo paura di essere qualcosa di diverso rispetto a quello che ero e non volevo portarmi il dubbio per tutta la vita. Essere felice dovrebbe essere consentito a tutti.”

L’attore ha fatto la sua confessione in un’intima intervista per il Corriere della Sera in occasione dell’uscita del film Comandante, in cui veste i panni di Salvatore Todaro (comandante del sommergibile Comandante Cappellini durante la seconda guerra mondiale). In tanti non vedono l’ora di saperne di più sul suo ruolo e si chiedono se Favino svelerà ulteriori retroscena inediti in merito alla sua vita privata.

