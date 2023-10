Il fratello e la cognata della principessa del Galles, James Middleton e Alizée Thevenet, hanno dato il benvenuto al loro primo figlio.

Kate Middleton è di nuovo zia: dopo i primi tre nipoti avuto da sua sorella Pippa Middleton, la duchessa di Cambridge ha avuto il suo quarto nipote da parte del fratello James, che nelle ultime ore sarebbe stato paparazzato per le vie di Londra insieme a sua moglie e con una carrozzina. Al momento non è dato sapere se i due abbiano avuto un figlio maschio o una femmina.

James Middleton: è nato il primo figlio

L’ex scapolo d’oro James Middleton è diventato padre e, nelle ultime ore, sarebbe stato avvistato nel quartiere di Notthing Hill, a Londra, mentre passeggiava con una carrozzina e insieme a sua moglie Alizée, con cui è convolato a nozze nel 2021.

Al momento non è dato sapere se i due abbiano avuto un figlio maschio o una femmina, e i fan della famiglia Reale sono impazienti di saperne di più. Il 12 settembre, in occasione del loro anniversario di nozze, James Middleton aveva annunciato l’arrivo del bebè mostrandosi per la prima volta accanto alla moglie in evidente stato di gravidanza.

“Il meglio deve ancora venire”, aveva scritto l’imprenditore, che ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Anche Kate Middleton ha mantenuto il silenzio sull’arrivo del suo quarto nipote e in tanti si chiedono se in futuro si pronuncerà in merito alla vicenda.

