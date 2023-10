Fabio Volo ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con i figli che, a quanto pare, non sarebbero abituati a vederlo svolgere la parte del “cattivo”.

In un’intima intervista a Grazia, Fabio Volo ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con i figli Sebastian e Gabriel, e ha confessato anche che i due avrebbero assistito solo di recente a un film in cui avrebbe svolto la parte del “cattivo” e che sarebbero rimasti sotto shock.

“Prima del film ‘Genitori e influencer’ non mi avevano mai visto recitare. Tengo ben separato il personaggio Fabio Volo dal mio privato. Qualche mese fa, però, a casa di un mio amico, i miei bambini hanno visto quel film, e davanti alla scena in cui io gridavo, mio figlio era scioccato, si è messo le mani davanti alla faccia e piangeva. ‘Ma chi è’, ‘Perché papà?’. Non mi aveva mai visto gridare e non capiva”, ha svelato l’attore.

Fabio Volo: il rapporto con i figli

Fabio Volo ha uno splendido rapporto con i suoi due figli, e lui stesso ha ammesso che avrebbe sempre cercato di essere un padre paziente e calmo con loro. “Quando ho detto a casa che avrei fatto il cattivo, mio figlio si è messo a piangere. ‘No, papà, dopo la gente pensa che lo sei davvero’. Mi ha fatto molta tenerezza. E’ che i miei figli non sono abituati, difficilmente alzo la voce e tantomeno con loro”, ha ammesso il volto tv, che ha prestato il suo volto a un personaggio cinico e spietato nel nuovo corto di Giovanna Mezzogiorno, Unfitting.

Oggi non è dato sapere se Fabio Volo sia impegnato sentimentalmente, e a inizio anno lui stesso ha svelato la fine della sua unione con Johanna Hauksdottir.

