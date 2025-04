Pier Silvio Berlusconi fa una sorpresa “enorme” a Orietta Berti: le foto

Orietta Berti riceve un enorme regalo da Pier Silvio Berlusconi in occasione della Pasqua: le foto della cantante.

Orietta Berti ha sorpreso i fan con un post inaspettato. La cantante, infatti, ha ricevuto uno speciale gesto di affetto da un volto noto del mondo dello spettacolo. In occasione della Pasqua 2025, la cantante ha condiviso con i suoi fan un momento davvero speciale: un regalo enorme ricevuto direttamente da Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. Scopriamo di cosa si tratta.

Il video social con il maxi uovo di Pasqua firmato Mediaset

In un video pubblicato su Instagram, Orietta Berti ha mostrato ai suoi follower l’enorme uovo di Pasqua ricevuto, avvolto in una carta arancione brillante con un grande fiocco e il logo Mediaset ben visibile. Un dono che non è passato inosservato, sia per le dimensioni, sia per il gesto affettuoso da parte dell’Amministratore Delegato di Mediaset e della conduttrice di Verissimo.

“Le mie nipotine non vedono l’ora che sia domenica per aprirlo” ha dichiarato Orietta nel suo post, che ha espresso gratitudine e affetto per Pier Silvio e Silvia. La cantante ha colto l’occasione per augurare una buona Pasqua a tutti i suoi follower, ricevendo a sua volta tantissimi messaggi di auguri e apprezzamenti.

Il legame tra Orietta Berti e la famiglia Berlusconi

Non è la prima volta che Pier Silvio Berlusconi dimostra attenzione e sensibilità verso collaboratori e amici. In passato, infatti, ha regalato mimose a tutte le dipendenti Mediaset per la Giornata della Donna e sorprese natalizie per il suo team.

Il legame con Orietta Berti si conferma solido e affettuoso, testimoniato da questo nuovo gesto pubblico.

Pier Silvio Berlusconi si conferma, quindi, ancora una volta attento a dimostrare affetto e stima verso i suoi collaboratori ma anche verso amici e artisti.