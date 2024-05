Perla Vatiero si sfoga sui social e minaccia azioni legali. Il duro sfogo della vincitrice del Grande Fratello preoccupa i fan!

Perla Vatiero, vincitrice del Grande Fratello 2024, si è lasciata andare a un duro sfogo sui social pubblicando un messaggio nelle sue ultime stories che non è passato inosservato. Ma chi erano i destinatari delle sue parole?

Il messaggio criptico pubblicato nelle Instagram stories parla di una “violazione della privacy”, ma senza entrare nel merito della questione. Scopriamo meglio che cosa sta succedendo.

Perla Vatiero si sfoga sui social

Nelle ultime ore ha destato preoccupazione la storia Instagram pubblicata da Perla Vatiero. “Nella totale trasparenza mia e della mia famiglia vorrei potervi mostrare ogni cosa ma non posso, per ovvi motivi di privacy e per i tanti interpreti che metterei in un’esposizione non dovuta” esordisce la Vatiero.

“Detto ciò sono stata davvero allibita dalle aberranti parole e dalle affermazioni, totalmente infondate e senza nessuna prova, pronunciate da tale personaggio“. Tuttavia, non fa alcun nome e alcun riferimento esplicito su quanto è stato detto.

Il messaggio, poi, continua: “Mai ho sentito il bisogno di replicare alle chiare menzogne pronunciate da lui, proprio perché ai miei occhi vuote e prive di ogni fondamento“. Ma lo sfogo non finisce qui.

Perla Vatiero minaccia azioni legali

Nel lungo post si legge ancora: “Detto ciò aver tirato in ballo mia sorella che tutto è tranne che abituata a queste schifezze, non è stata una scelta saggia“. Tuttavia, non riferisce chi avrebbe messo in mezzo la sorella di Perla.

Infine, la gieffina conclude: “Questa è la prima e l’ultima volta che mi dilungherò su questo argomento; essendo questa vera e propria diffamazione, i miei avvocati sono già a lavoro e saranno loro a mettere in chiaro, in ogni sede richiesta, la situazione“.

La gieffina rivelerà a chi era rivolto lo sfogo? Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

