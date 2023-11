Attraverso i social Monica Leofreddi ha denunciato un grave episodio di cui è stata vittima mentre rientrava da Milano.

La conduttrice Monica Leofreddi ha raccontato via social il dramma da lei vissuto nelle scorse ore presso la Stazione di Roma Termini, quando un van l’avrebbe investita in retromarcia e, a seguire, il conducente si sarebbe scagliato contro di lei negando quanto era appena accaduto.

“Ho tentato di far valere le mie ragioni ma lui continuava a negare. Solo un signore ha confermato che ero stata investita. Gli ho chiesto “può testimoniare?“. Lui ha risposto di sì, l’autista urlava ancora negando. Io che ogni giorno pontifico su come ci si deve comportare in ogni situazione, in un momento di difficoltà, sono stata solo capace di scoppiare a piangere. Non ho preso la targa, ho solo detto “sei un delinquente vergognati”, ha scritto la conduttrice mostrando parte del suo volto (visibilmente provato e ferito).

Monica Leofreddi: l’incidente

Monica Leofreddi è stata protagonista di un grave episodio accaduto a Roma dove un autista, oltre ad averla accidentalmente investita in retromarcia, si sarebbe scagliato contro di lei invece di soccorrerla. La conduttrice ha espresso la sua rabbia e la sua frustrazione a seguito dell’accaduto, e ha scritto via social: “I miei figli mi hanno vista tornare a casa senza il mio solito sorriso. Hanno visto il mio volto con il trucco colato, gli occhi lucidi. Non voglio nascondere la mia fragilità . Il loro abbraccio. Sto bene solo qualche escoriazione. L’autista si starà vergognando?”.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Per il momento in tanti, via social, stanno esprimendo al volto tv la loro solidarietà e il loro affetto.

