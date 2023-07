Sono ore di grande apprensione per la celebre attrice Brigitte Bardot, che avrebbe accusato un malore nella sua casa di Saint Tropez.

La diva cinematografica Brigitte Bardot sarebbe stata colpita da un malore a causa del forte caldo a Saint Tropez, dove possiede una delle sue lussuose residenze. Stando a quanto si apprende dai media internazionali, l’attrice avrebbe avuto difficoltà a respirare e – una volta raggiunta dai soccorritori – ha dovuto ricorrere a un respiratore ad ossigeno. La situazione è fortunatamente rientrata e l’attrice – che ha 88 anni – sarebbe in via di ripresa.

Brigitte Bardot: il malore

In queste ore in tanti tra i fan di Brigitte Bardot sono in apprensione per la celebre diva che, a 88 anni compiuti, è stata raggiunta dai soccorsi nella sua casa di Saint Tropez dove avrebbe accusato un’insufficienza respiratoria a causa del forte caldo.

Con lei era presente il marito Bernard d’Ormale, che raggiunto da Var Matin ha affermato: “Come tutte le persone di una certa età, non sopporta più il caldo. Succede a 88 anni. Non dovrebbe fare sforzi inutili. Si lamentava già da giorni del caldo, nonostante l’aria condizionata.” L’attrice, fortunatamente, sarebbe in via di ripresa e le sue condizioni non desterebbero ulteriori preoccupazioni.

