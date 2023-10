Grande attesa per l’intera intervista a Belve di Patty Pravo che ha avuto modo di parlare con Francesca Fagnani di svariati argomenti.

Ci sarà anche Patty Pravo tra gli ospiti della puntata di martedì 3 ottobre a Belve con Francesca Fagnani. La cantante si è lasciata andare a confessioni decisamente importanti sia a livello lavorativo che personale. Non sono mancati argomenti scottanti come le droghe e anche la chirurgia estetica.

Patty Pravo a Belve: la chirurgia e le droghe

Piuttosto diretta la Pravo su tutti gli argomenti dell’intervista, anche quando si parla dell’utilizzo di droghe nel campo dello spettacolo. La cantante, infatti, non ha nascosto il suo punto di vista: “Se ho provato tutte le droghe? Certo. Ma chi è che fa questo mestiere senza anfetamina? Non lo dicono, ma non perché sono timidi. Stai sveglio, lavori talmente tanto che alle volte non dormi assolutamente, hai molta vitalità”.

Parole forti e che affiancano anche quelle su un altro argomento piuttosto delicato come la chirurgia estetica e i ritocchini. In tal senso, l’artista nega di essersi rifatta: “Non mi sono mai rifatta, qualche iniezioncina, ma niente di che. Mi farei un lifting ma ci vuole tempo e io tempo non ne ho”, le dichiarazioni davanti agli occhi, un po’ imbarazzati della giornalista conduttrice.

Tornando al suo lavoro e al successo iniziale prima della grande carriera: “Se ne sono stata travolta? Travolta no, ma papà mi diede la maggiore età a 16 anni, non sapevo assolutamente nulla di tutto questo; mi dedicavo e lasciavo che gli altri facessero”. Affermazioni a cui ha fatto seguito una domanda della Fagnani: “Nel senso che lasciava che gestissero i suoi soldi?”. E la Pravo: “Esatto. Se mi hanno anche un po’ fregata? Certo, e non solo loro”.

In tema amore, invece, la cantante ha raccontato di essere rimasta in buoni rapporti con tutti i suoi ex, anche i tanti ex mariti…

Di seguito anche il post su X che riguarda il passaggio sulla chirurgia estetica:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG