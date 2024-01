Presto sposti Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Le loro emozioni anche in relazione alla salute di Eleonora Giorgia, madre del ragazzo.

Hanno da poco annunciato le loro nozze Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia e ora, a Verissimo, hanno raccontato le emozioni in vista di questo lieto evento. Non solo. Il matrimonio sarà anche l’occasione di poter stare ancora con Eleonora Giorgi, madre del ragazzo, che sta lottando contro un brutto male. La coppia ha quindi svelato, anche in realzione alle condizioni della nota attrice, la data delle nozze.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, le nozze e la salute della Giorgi

Ospiti a Verissimo, i due hanno raccontato le loro emozioni, dalla proposta di nozze arrivata a Capodanno, fino alle condizioni di salute di Eleonora Giorgi.

A parlare per prima è stata Clizia: “È stato tutto molto magico. Non che l’amore sia racchiuso nell’anello perché non aspettavo la proposta di matrimonio canonica. Ci eravamo detti che ci saremmo sposati e da parte sua non mi sarei mai aspettata cose plateali anche se a me piacciono. La proposta è arrivata il 31 dicembre, a Capodanno, con il piccolo Gabriele che mi ha portato l’anello e mi sono commossa. Noi donne sogniamo questo momento”.

Dal canto sup, Paolo ha parlato della salute di sua madre: “Anche se mamma sta male abbiamo deciso di procedere perché volevo che lei ci fosse. Mia mamma alterna giornate in cui sta abbastanza bene ad altre molto più difficili però non ha mai perso l’atteggiamento positivo e soprattutto non ha mai perso il sorriso e questo, per me che sono suo figlio, è un grandissimo insegnamento”.

In seguito la coppia ha anche svelato la data delle nozze che sarà l’11 ottobre 2024 in Campania: “Ho scelto questo posto perché volevo che fosse a metà tra le città delle nostre famiglie”, ha detto Clizia. “Ottobre è il nostro mese, siamo tutti e due dei bilanciani. Sarà tutto magico […]”.

Di seguito anche un post Instagram del programma con la grande emozione della coppia tra matrimonio e la salute di Eleonora Giorgi:

