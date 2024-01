Dopo l’annuncio della seconda gravidanza, Chiara Nasti ha svelato alcuni dettagli, anche complicati, vissuti nei primi mesi.

Solamente pochi giorni fa l’annuncio dell’arrivo del secondo bebè. Ora Chiara Nasti, rispondendo ad alcune domande dei suoi seguaci su Instagram, ha voluto raccontare dettagli inediti proprio di questi primi mesi della sua seconda gravidanza. Non sono mancati passaggi delicati nei quali l’influencer, moglie di Mattia Zaccagni, ha ammesso di aver avuto delle difficoltà in ottica salute.

Chiara Nasti e la seconda gravidanza

Dopo aver annunciato l’arrivo del suo secondo bebè con Mattia Zaccagni, la Nasti ha deciso di raccontare questi primi mesi di gravidanza confidandosi con i suoi seguaci su Instagram e rispondendo ad alcune loro domande.

A chi le ha chiesto come stesse andando in questi giorni dopo aver reso pubblica la notizia dell’arrivo del secondo figlio, l’influencer ha replicato ammettendo di non aver vissuto dei bei momenti, specie all’inizio. “Una gravidanza totalmente diversa dalla prima…”, ha esordito la donna. “Meno frequenti (da qualche giorno) le nausee ma sono stata davvero molto male. Così come mangiavo avevo vomito. Con Thiago zero nausea o altri sintomi. In questa li ho tutti io”.

Successivamente la bella Chiara ha anche mostrato ai suoi seguaci il pancino che inizia a vedersi e ha spiegato di trovarsi ormai alla soglia del quarto mese nel quale entrerà tra poco. Insomma, per ora, al netto di qualche difficoltà, tutto procede abbastanza bene. Siamo sicuri che più avanti la donna comunicherà ancora con i suoi seguaci per nuovi aggiornamenti.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna con tanto di commenti non molto carini e alcune risposte che la ragazza ha voluto dare agli haters:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG