Senza peli sulla lingua, Paola Barale si è raccontata a 360° in tema amore svelando di stare bene con se stessa, anche senza un partner.

Intervista a tuttotondo a Chi per Paola Barale che ha affrontato diversi argomenti, anche prendendo spunto dallo spettacolo di cui è protagonista in teatro ‘Tris di cuori’. Proprio in tema amore, la donna ha voluto dire la sua in merito alle esperienze che l’hanno formata e le hanno dato modo di essere quella che è oggi: una donna più consapevole.

Paola Barale, l’amore e le relazioni

Nel suo spettacolo, la Barale rappresenta una donna con due mariti, ma nella vita reale le cose non sono proprio così: “Sono una che, per carità, nei rapporti sentimentali cerca una certa esclusività però oggi, a me ormai offende molto la persona gelosa, mi offende, sì, in amore come nell’amicizia, nel lavoro… Ma in tutto”.

Sull’argomento, la donna ha aggiunto: “Fino a quando sono stata innamorata non ho mai tradito, l’ho fatto, mi è capitato al capolinea della storia”. Ancora sul suo spettacolo, la bella Paola ha spiegato quale sia la morale di ‘Tris di cuori’: “Non si trova mai tutto in una sola persona. E molte cose che dico in scena mi trovano d’accordo: le più grandi verità si dicono in forma di scherzo“.

La vita da single e gli ex compagni

Un’altra verità che riguarda proprio la Barale è quella legata alla sua vita privata e alle esperienze passate con diversi ex: “Quello di cui io sono veramente grata ai miei ex compagni, senza fare nomi, perché a qualcuno sono ben più grata che ad altri, è che grazie a loro ho imparato a capire quanto sto bene da sola“. Al netto delle personali relazioni con gli uomini, la donna ha confidato di aver sempre avuto un esempio bellissimo, quello dei genitori che stanno insieme da 60 anni.

