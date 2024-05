Un rapporto unico e non conosciuto da molti, quello tra Valeria Marini e Alfonso Signorini. La conferma da una foto particolare…

Ospite della trasmissione ‘Tango’ in onda su Rai 2 con Luisella Costamagna, Valeria Marini ha avuto modo di raccontare alcuni aspetti inediti della sua vita. In modo particolare di quella privata dove sono stati affrontati sia il tema dell’amore che quello dell’amicizia. Simpatico e inedito il dettaglio sul rapporto con Alfonso Signorini, così come quello con Jovanotti…

Valeria Marini e il rapporto con Alfonso Signorini

La soubrette ha raccontato alla conduttrice il grande rapporto di amicizia che la lega a Signorini. In particolare anche dell’affetto che la madre del presentatore abbia sempre avuto per lei: “Con Alfonso è un grande amore che oggi ancora esiste. Per il suo compleanno mi ha scritto una bellissima frase: ‘Ci tengo tanto perché tu sei una donna che conta nella mia vita’”.

A conferma del rapporto speciale tra loro, anche una rivelazione sulla madre del presentatore. La Marini ha spiegato: “La mamma di Alfonso Signorini aveva tre foto sul comodino: quella di Padre Pio, quella di Alfonso e la mia. Diceva che io ero buona. C’è un legame profondo e di grande amicizia ma anche di stima perché lui per me è il numero uno. Ma non lo è solo per me”.

L’aneddoto su Jovanotti

Non sono mancati anche dettagli in tema amoroso. In particolare sul flirt che la Marini avrebbe avuto con Jovanotti da giovane. La donna ha spiegato si sia trattato di “un amore proprio stellare”. E ancora: “Non eravamo famosi né io né lui, lui era un disk jockey alle prime armi ma super talentuoso e si capiva che sarebbe diventato una star”.

La mitica Valeria ha aggiunto su quell’amore in gioventù: “Io ero modella, lavoravo a Milano e per mantenermi facevo questo lavoro di ragazza immagine così ci siamo incontrati. E’ rimasto proprio un amore, una stima, io sono una sua grandissima fan”, ha concluso la donna parlando con la conduttrice di Tango.

Di seguito anche un post Instagram con la partecipazione della soubrette al programma di Luisella Costamagna:

