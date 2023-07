Michelle Hunziker nei panni di una nonna molto giovane e ironica che racconta cosa vuol dire avere un maschietto.

Michelle Hunziker ha condivido sul suo profilo Instagram un divertente e ironico video in cui racconta cosa significa essere nonna (e genitore) di un maschietto. È da poco nato il suo primo nipotino Cesare Augusto, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che la resa per la prima volta nonna. Nel reel che ha condiviso con il suo pubblico l’amata conduttrice svizzera ha narrato l’impresa del cambio pannolino!

“Il destino di genitori e nonni di maschietti…”“Il destino di genitori e nonni di maschietti…” si intitola così il divertente video condiviso dalla nonna Michelle Hunziker sul suo profilo Instagram in cui racconta con molta ironia l’impresa di dover cambiare il pannolino ad un bimbo maschio.Nel video si vede la conduttrice che inizialmente cambia il pannolino in vesti ‘normali’ e mentre chiacchiera con il nipotino, si sente in sottofondo la risata del bambino che nel frattempo fa partire una fontana di pipì. Allora la Hunziker si veste per l’occasione con una tuta bianca impermeabile ma anche in questo caso viene travolta dallo scherzo del bimbo che in sottofondo continua a ridere.Ultimo tentativo: tuta impermeabile e maschera da sub! Anche questa volta però con scarsi risultati… sembra proprio che il destino di chi a che fare con il cambio pannolino di un maschietto sia proprio questo, un imprevisto pipì sempre dietro l’angolo!Il video della Hunziker in versione nonna ha fatto il pieno di like e commenti positivi: “Mamma di due maschietti… ne so qualcosa!” e ancora “Tu sei un personaggio fantastico e divertente”. C’è stato anche chi ha ritrovato nel video un ricordo dei bei tempi passati in cui la conduttrice era la protagonista dei divertenti sketch di Love Bugs su Italia Uno: “Sembra di rivederti nelle puntate di Love Bugs”. Anche Aurora ha apprezzato il video della sua mamma, la ragazza l’ha infatti condiviso nella sue storie con tanto di commento del piccolo Cesare: “Cesare nega tutto!”.Ecco il simpatico reel della nonna Michelle.

