Chiara Ferragni sfoggia un vestito rosso dallo spacco vertiginoso, i fan si insospettiscono.

Chiara Ferragni durante l’evento di Martini ha sfoggiato un vestito rosso fuoco con uno spacco e una scollatura a dir poco vertiginosi e ha postato alcune foto sui social. Subito i fan (e non) hanno commentato il look dell’influencer accendendo alcuni dubbi a cui al momento la moglie di Fedez non ha risposto. Ma vediamo di cosa si tratta.

Quell’abito rosso con lo spacco…Chiara Ferragni ha partecipato all’evento a Milano per i 160 anni di Martini di cui è anche volto della nuova campagna del marchio. In occasione dei festeggiamenti l’influencer più famosa d’Italia ha indossato un abito lungo con inserti in pizzo, uno spacco vertiginoso che terminava all’altezza dell’inguine e una scollatura altrettanto profonda. Il colore dominante, da vero testimonial dell’azienda di alcolici, era il rosso, lo stesso scelto dalla Ferragni per il suo provocante abito e per il rossetto. La moglie del rapper milanese non ha mancato di scattare foto e video della serata che ha poi ovviamente condiviso sui suoi profili social dove non hanno tardato ad arrivare commenti e domande. La più gettonata è stata: “Le indossa o non le indossa?”.Nel carosello di foto che ha pubblicato Chiara Ferragni infatti, uno degli scatti è stato censurato con un cuoricino (rosso ovviamente) proprio all’altezza dell’inguine. Un utente ha scritto: “Indossare degli slip no??”. È nato quindi un nuovo dibattito sull’influencer tra chi sostiene che lei le abbia indossate e chi no, chi la critica e chi invece la sostiene. Non sono mancati infatti anche i commenti di apprezzamento verso la sua indiscutibile bellezza: “Bellissima sarebbe riduttivo per descriverti” ha scritto una persona, “Con questo abito rosso sei uno schianto” ha aggiunto un altro utente. Chiara colmerà il dubbio degli utenti social?Intanto ecco le foto che hanno fatto nascere i sospetti nei suoi follower.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG