Noi eravamo: il singolo di Massimo Colantoni di Temptation Island (testo e video)

Porta per titolo, Noi eravamo, il primo singolo di Massimo Colantoni, protagonista di qualche edizione fa di ‘Temptation Island‘.

A seguire, trovate il testo ed il video ufficiale della canzone.

Noi eravamo di Massimo Colantoni, testo

Tu che eri solo mia

E io ero solo tuo

E noi eravamo noi

Sì pure essendo un duo

E ho sacrificato qualcosa di importante

Mi guardo allo specchio e ti vedo in ogni istante

Questo amore incondizionato ha fatto sì

che ti guardassi da lontano

Da lontano

Mi son sacrificato togliendo a me stesso

pur di condividere il tuo piano

Oh no

Ci osserviamo nelle stories silenziosamente

E ti guardo mentre voli anche se non rimane niente

Io capisco ogni tuo sguardo

So bene cosa hai in mente

E ti levo sempre i veli, quando reciti si sente

Eravamo come la finale della Champions

I rigori del mondiale del 2006

E io ti chiedo scusa anche se oggi non ti sento

Ora che è troppo tardi e tu non ci sei

Noi eravamo come la finale della Champions

I rigori del mondiale del 2006

E io ti chiedo scusa anche se oggi non ti sento

Ora che è troppo tardi e tu non ci sei

Mi hai dato troppo amore

Lo so

Ma io non ero pronto

Oh no

Mi hai dato l’amore

Lo so

Ma io non ero pronto

Ma io non ero pronto

Sei entrata senza chiedere permesso

Ma la colpa non è tua

Sono io che te l’ho concesso

Confesso che alla fine non era amore ma sesso

Ci siamo tolti le spine e guarda come siamo adesso

Io che sono semplice e tu complicata

fedele a me stesso

e tu sei cambiata

ripensando al giorno in cui ti ho incontrata

Come una regina ti ho sempre trattata

Come una regina ti ho sempre trattata

Oh no

Ci prendiamo e ci lasciamo

Ci odiamo e ci commuoviamo

Ci stringiamo e ci perdiamo

Ci vediamo e non parliamo

Facevamo invidia a tutta Roma

Mille occhi su di noi

La gente che ci guarda

ancora come fossero avvoltoi

Eravamo come la finale della Champions

I rigori del mondiale del 2006

E io ti chiedo scusa anche se oggi non ti sento

Ora che è troppo tardi e tu non ci sei

Noi eravamo come la finale della Champions

I rigori del mondiale del 2006

E io ti chiedo scusa anche se oggi non ti sento

Ora che è troppo tardi e tu non ci sei.