La vincitrice della passata edizione del GF Vip, Nikita Pelizon ha commentato l’attuale stagione del reality tra curiosità e retroscena.

Interessante intervista a TvBlog per la vincitrice del GF Vip 7 Nikita Pelizon. La ragazza ha parlato della sua esperienza nel reality di Cinecittà affrontando anche il tema dell’edizione attualmente in corso, compresi alcuni commenti relativi ai vari concorrenti.

Nikita Pelizon e l’esperienza al GF

La Pelizon ha prima di tutto spiegato come sia stata la sua esperienza nella Casa del GF: “Inizialmente io pensavo di fare due mesi, ok? Quello era il mio obiettivo, ho anche detto anche “ragazzi, cioè, il contratto è finito, posso andare a casa?” Non era necessario per forza vincere, stare lì per sei mesi, mezzo, cioè, va bene? Però poi è successo che notavo tantissima cattiveria dentro la casa. Per me sembrava come di stare a scuola con i bulletti, quindi dentro di me è nata questa sorta di senso di giustizia”.

E sulla motivazione che l’aveva portata a prendere parte al reality: “Il Grande Fratello per me è stata una scelta di vita, nel senso che volevo che le persone che mi seguivano, chi non mi conosceva, conoscesse la vera Nikita […]”.

Il commento sull’attuale edizione

Non è mancato come detto anche un passaggio sull’attuale edizione del programma di Canale 5: “Ammetto che ho guardato online due daily. Il punto è che l’ho guardato perché, non avendolo mai guardato prima, volevo capire come funzionava”.

E sui concorrenti, al netto di una premessa sul fatto di non essere troppo informata sulle dinamiche interne al gioco: “Posso dirti che, guardando un po’ il suo linguaggio del corpo, non mi piace minimamente il modo che aveva Massimiliano Varrese“, ha detto la bella Nikita. “Anche perché avevo visto sui suoi social che fa meditazione, allora mi son detta: ‘magari non è proprio la meditazione quella corretta’ (ride ndr). È come se stesse uscendo la parte ombra di Varrese. […]. Vedo uno sguardo furbo”.

Di seguito anche un post Instagram della ragazza relativo alla sua esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia:

