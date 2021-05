Nicolò Zenga e l’attrice Marina Crialesi si sposano

Abbiamo conosciuto Nicolò Zenga durante il periodo in cui il fratello Andrea si trovava all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

Durante il GF Vip e nei talk show condotti da Barbara D’Urso, si è parlato spesso del difficile rapporto tra Walter Zenga e i figli avuti dall’ex moglie Roberta Termali, Andrea e Nicolò.

In questi mesi, anche la vita sentimentale di Andrea e Nicolò Zenga ha interessato il gossip. Andrea Zenga, come sappiamo, ha iniziato una storia d’amore con Rosalinda Cannavò dentro la casa di Cinecittà. Nicolò, invece, è felicemente fidanzato con l’attrice Marina Crialesi.

La notizia di oggi è che Nicolò Zenga e Marina Crialesi si sposeranno presto.

Ad annunciare la bellissima notizia, sono stati proprio i due diretti interessati tramite i rispettivi profili Instagram.

Nicolò ha pubblicato un post, condividendo una semplice ma esplicativa frase:

HA DETTO SI’!!!!

La stessa identica frase, ma in prima persona, è stata condivisa anche da Marina Crialesi:

HO DETTO SI’!!!

Nei commenti, il figlio di Walter Zenga ha aggiunto anche queste parole:

Sono l’uomo più felice del mondo!

Marina Crialesi è nota al grande pubblico per aver recitato nella soap opera di Rai 3, Un posto al sole. Nel suo post, infatti, troviamo le congratulazioni di alcune sue colleghe di set come Nina Soldano, Claudia Ruffo e Ludovica Bizzaglia.

L’attrice 31enne ha lavorato anche in film come Made in Italy di Luciano Ligabue e in serie tv come Zero Zero Zero e Duisburg.

Nicolò Zenga e Marina Crialesi hanno deciso di fare il grande passo dopo circa 6 mesi di fidanzamento. In un’intervista concessa al settimanale Chi, l’attrice calabrese ha parlato di vero e proprio “colpo di fulmine” con Nicolò: