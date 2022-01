Nathaly Caldonazzo nella bufera: “Barù? Per me è gay, e infatti odia le donne”

Nella casa del GF Vip 6 Nathaly Caldonazzo si è lasciata sfuggire un’affermazione su Barù che ha scatenato l’ira dei fan sui social e che le è valsa l’accusa di omofobia.

Nathaly Caldonazzo: la bufera

Nathaly Caldonazzo è stata investita da una vera e propria bufera sui social dove in molti l’hanno accusata di omofobia. Sfogandosi con le altre concorrenti a proposito del comportamento di Barù nei suoi confronti, la showgirl ha infatti affermato che il collega potrebbe essere “gay” perché “odierebbe le donne”.

“Il fatto è che secondo me lui è gay sotto, sotto. Se odi così tanto le donne… anche se i gay amano le donne. Sarà in competizione con noi, comunque ha rotto i co****ni. Parlare male e farlo in continuazione… io non te lo permetto più e per me puoi andare pure a fare in c**o. Con lei è pesante, con me idem, e adesso basta hai proprio scassato. Offende le donne in continuazione”, ha tuonato Nathaly Caldonazzo scatenando una valanga di critiche. La showgirl sarà costretta a chiedere scusa per le sue affermazioni? E soprattutto il programma prenderà provvedimenti?

Al momento sui social sono in tanti a chiedere che Alfonso Signorini intervenga dopo l’ennesimo scivolone della concorrente.