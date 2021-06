Natascia Zagato: chi è, età, Instagram, Temptation Island 2021

Mercoledì 30 giugno 2021, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Filippo Bisciglia, andrà in onda la prima puntata della nona edizione di ‘Temptation Island‘. Tra le protagoniste, anche Natascia Zagato che, assieme al fidanzato Alessio Tanoni, sarà una delle coppie che affronterà il viaggio nei sentimenti.

Conosciamola meglio:

Natascia Zagato ha 31 anni ed è un’estetista, vive, da un anno, a Potenza Picena (Ancona) con il fidanzato Alessio Tanoni. L’eccessiva gelosia di lui (che rimprovera alla compagna alcuni atteggiamenti inaccettabili in un percorso a due) ha acceso dei dubbi in lei che non sa se proseguire la relazione.

Scrivo a Temptation Island per l’eccessiva gelosia di Alessio, lui ha sempre qualcosa da ridire su come mi vesto e su come mi comporto. Sono stanca di sentirmi giudicata anche perché io non faccio nulla di male è lui che ci vede sempre malizia. Io vorrei ritrovare me stessa senza i condizionamenti che mi impone lui. All’inizio il problema era la gelosia che poi però si è trasformata in eccessivi giudizi su tutto quello che sono e faccio. Io non so se andare avanti così…