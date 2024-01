Disavventura in vacanza per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta rimasti spaventati dopo un incontro molto particolare.

Gioia e spensieratezza alle Maldive per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. La coppia è andata in vacanza per qualche momento di relax ma non tutto è andato come previsto. Infatti, i due hanno vissuto alcuni istanti di vera paura durante un’escursione di snorkeling nella quale hanno avuto un incontro ravvicinato con uno squalo spaventoso e non solo.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, disavventura in vacanza

Come sempre molto attiva con i suoi fan, anche dalla Maldive la Paragoni ha raccontato, con tanto di scatti social, la sua esperienza in vacanza.

Per lei e Zelletta non solo gioia e sorrisi. I due, infatti, come detto, si sono trovati a vivere anche una piccola disavventura.

“Ci siamo prima rilassati e poi siamo andati a fare moto d’acqua. Precisiamo che mi piace tantissimo la moto d’acqua, il problema è che Andrea è diventato spericolato. Quando l’ho conosciuto non era così, quindi è cambiata la situazione. Quando sei seduta al posto dietro non è comodo. Quindi non è stato brutto ma fastidioso. Mi sono anche scottata anche se ho messo sempre la crema solare”, ha detto.

Successivamente l’influencer ha spiegato di aver avuto anche tanta paura per una delle esperienze appena vissute: “Ragazzi siamo appena tornati dallo snorkeling, abbiamo visto lo squalo ma non siamo riusciti a filmarlo. Davvero è velocissimo. Andrea ha avuto paura. Era davvero gigantesco”.

In realtà, da quanto si apprende, lo squalo sarebbe stato il male minore. “Noi abbiamo visto solo uno squalo ma la guida ne ha visto anche un altro. Quello che abbiamo visto noi era bello grande, si mimetizza molto. La guida però ci ha spiegato che era preoccupata non per gli squali, ma di un pesce grosso con occhi giganti e due denti grossi che generalmente mordono. Questo pesce ci poteva attaccare”.

Insomma, al netto delle bellissime esperienze alla Maldive, anche qualche piccolo problema che, per fortuna, non si è trasformato in evento tragico.

Di seguito anche un post Instagram dell’influencer con alcune immagini della vacanza:

