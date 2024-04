Botta e risposta con giallo tra Myrta Merlino e Flavia Vento. La giornalista aveva commentato una recente intervista della giovane ma…

Una querelle inedita tra social e tv, quella andata in scena tra Myrta Merlino e Flavia Vento. La giornalista aveva commentato in modo molto diretto una recente intervista della giovane soubrette a proposito del passato flirt con Totti ma la diretta interessata, dopo qualche ora, ha replicato “smentendo” di aver detto determinate cose…

Myrta Merlino “contro” Flavia Vento

Nel corso di Pomeriggio 5, mentre si parlava di gossip, la Merlino si è lasciata andare ad alcune esternazioni a proposito della Vento e dell’intervista recente sul flirt con Totti.

La conduttrice si è arrabbiata: “Era un momento di calma per Ilary Blasi e Francesco Totti, io ero così contenta, dicevo: ‘Finalmente questi poveri figli, un attimo di quiete, non si parla più delle corna di uno, delle corna dell’altro. Loro sono tranquilli con i rispettivi compagni’”.

E invece: “Sembrava tutto andare nel migliore dei modi. Poi arriva Flavia Vento e dice: ‘Ci siamo amati più di una volta per lunghi periodi’. Perché proprio adesso questa affermazione? Perché Flavia Vento sente il bisogno di fare questa rivelazione, in un momento in cui processualmente è una rivelazione crucialissima perché ribalta di nuovo tutto, il traditore è Totti?”, ha concluso la Merlino.

La replica e la smentita

Le parole della Merlino non sono passate inosservate alla diretta interessata. Su X, infatti, la Vento ha tenuto a fare alcune precisazioni ed è passata al contrattacco: “Cara Myrta Merlino la mia intervista sul settimanale Di più non è mai stata autorizzata da me. Le parole scritte dalla giornalista sono quasi tutte inventate e i miei legali stanno provvedendo a tutto ciò. Grazie”.

Ancora più forte il passaggio a proposito dell’intervista sulla quale la Vento ha smentito di aver detto certe cose: “In merito all’intervista pubblicata senza nessuna autorizzazione da parte mia sul Settimanale Di più dove alcune frasi non sono mai state pronunciate da parte mia agirò per vie legali”.

Staremo a vedere come andranno a finire le cose…

Di seguito anche i post su X della Vento con le repliche alla Merlino e per l’intervista:

