Nuovo “confronto” tra Myrta Merlino e Barbara D’Urso dopo un gesto dell’attuale conduttrice di Pomeriggio 5 che ha fatto discutere.

Dopo l’addio a Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, come noto, è arrivata Myrta Merlino. La conduttrice e giornalista ha portato nel programma le sue qualità che, però, secondo alcuni non sono abbastanza per far andare bene la trasmissione. I confronti con Carmelita si sono susseguiti per tante settimane e, nelle ultime ore, qualcuno è tornato a farli anche per un gesto dell’attuale presentatrice di Canale 5.

Myrta Merlino “dursizzata”: la polemica

Nelle scorse ore, durante la puntata di Pomeriggio 5, la Merlino si è resa protagonista di un momento davvero particolare che, nel giro di poco tempo, ha fatto discutere il mondo del web e non solo.

La conduttrice Mediaset, infatti, per parlare del caffè italiano e della accuse arrivate relativamente al fatto che non sia più il migliore del mondo, ha scelto di portare in diretta una moka. “A riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco. Lo scrive Erri De Luca ed è vero. Perché per noi italiani, e per noi napoletani non ne parliamo, il caffè è tutto: è mito, è poesia, è un gesto d’amore. Eppure il Gambero Rosso dice che il caffè italiano non è più il migliore del mondo. Il caffè italiano è sciatto, è amaro”, ha detto la donna prima di lanciare il servizio del programma.

Proprio il gesto di portare “in scena” la moka, però, ha riportato il pensiero di tanti telespettatori alla D’Urso. La ex conduttrice di Pomeriggio 5, infatti, aveva fatto del “caffeuccio” un suo must e qualcuno ha visto nel comportamento della Merlino un richiamo alla collega.

Sul web, infatti, in tanti si sono esposti dicendo: “Ma si è Dursizzata?“, “Mi state dicendo che Myrta è una Barbara dentro?”. Insomma, una serie di commenti che hanno generato una bufera sulla conduttrice. Non per forza negativa…

Di seguito anche il post su X della trasmissione e altri commenti relativi agli utenti che hanno paragonato la conduttrice alla D’Urso:

