Intervista a 360° per Francesco Arca che ha raccontato alcuni dettagli inediti della sua vita: la famiglia e i problemi avuti in passato.

Si racconta Francesco Arca a Vanity Fair. In una bellissima intervista, l’attore ha svelato alcuni segreti della sua vita, professionale e privata. Dalle difficoltà in famiglia, a quelle con la rabbia che, spesso, ha avuto il sopravvento in passato, fino all’amore per i suoi figli e la sua dolce metà.

Francesco Arca: la famiglia, la carriera e la rabbia

Nel corso dell’intervista a Vanity Fair, Arca ha raccontato alcuni dettagli inediti legati alla sua vita. Prima dei passaggi più duri sul passato, uno molto bello sull’attualità che vede protagonisti i suoi due figli e la sua compagna, Irene Capuano. “Appena arrivo, mi faccio un’overdose di amore”, ha detto l’uomo facendo riferimento a cosa fa a casa una volta tornato dalle riprese di un film o comunque dopo le sue lunghe giornate di lavoro.

E a proposito della carriera professionale: “I primi anni (nel mondo della recitazione, ndr) sono stati difficilissimi: venivo da un percorso televisivo. Ma io ho studiato tanto, mi sono sobbarcato tutte le critiche che arrivavano, e sono andato avanti”, ha detto con riferimento agli inizi in tv a Uomini e Donne.

Poi la riflessione su una problematica che lo ha accompagnato per tanto tempo, la gestione della rabbia: “Mi arrabbiavo ogni volta che un mattoncino della muraglia crollava e il male tornava in superficie”, ha detto sottolineando che molto di questa situazione era causato dalla perdita di suo padre.

Il cambiamentom, poi, è arrivato con un incidente: “Presi una forte arrabbiatura, mi sono inca**ato cos’ forte che mi sono tagliato un braccio e sono finito in pronto soccorso con codice rosso. Lì ho capito che dovevo smettere di preoccuparmi di chi volevo sembrare e dovevo iniziare a occuparmi di chi ero, quindi, chiesi aiuto“.

