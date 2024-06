Barbara D’Urso manda una frecciatina a Pier Silvio Berlusconi dopo la conferma di Myrta Merlino a Pomeriggio 5? Gli indizi social.

L’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha riconfermato Myrta Merlino alla conduzione del programma Pomeriggio 5, ma le reazioni di Barbara D’Urso non sono tardate ad arrivare.

Infatti, un post pubblicato dalla conduttrice televisiva ha incuriosito gli utenti che si sono chiesti se non si trattasse di una frecciatina. Ma scopriamo che cosa è successo.

Barbara D’Urso: la frecciatina social

Nelle ultime ore Barbara D’Urso ha pubblicato sulle sue storie una frase che ha incuriosito i fan. “Ci sono cose che fanno davvero ridere” scrive la conduttrice televisiva.

Barbara d’Urso risponde a Piersilvio… col cuore? pic.twitter.com/K9GpB8LokK — Valentina Federici (@Vale_Rici) June 5, 2024

Molti utenti hanno interpretato queste parole come una frecciatina a Pier Silvio Berlusconi che, negli ultimi giorni, ha riconfermato la conduzione di Myrta Merlino a Pomeriggio 5.

Infatti, nonostante un inizio tiepido, la giornalista ha saputo conquistare il pubblico di Mediaset ottenendo anche il favore del suo amministratore delegato. Ma vediamo che cosa ha detto Berlusconi su Myrta Merlino e l’ultima stagione di Pomeriggio 5.

Pier Silvio Berlusconi su Barbara D’Urso: “Le auguro tutto il bene”

Durante la conferenza stampa, Pier Silvio Berlusconi è tornato a parlare di Barbara D’Urso.

“Dal punto di vista degli ascolti non ho rimpianti” dichiara l’ad Mediaset. “E non lo dico contro di lei, ma è assolutamente oggettivo. Da un punto di vista personale, devo dire la verità: non ho mai avuto nulla contro Barbara d’Urso, mi spiace che sia diventato un caso così chiacchierato”.

Infine, l’ad Mediaset ha concluso: “È stata una normale scelta televisiva e le auguro tutto il bene”.

Queste parole potrebbero aver scatenato la reazione di Barbara D’Urso che potrebbe aver risposto a tali dichiarazioni con una storia Instagram riferita proprio a Pier Silvio. Tuttavia, queste rimangono pure speculazioni che non sono state confermate dalla diretta interessata.

