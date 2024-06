La giovane ballerina, dopo Amici è pronta ad una nuova avventura in America. Le parole di Marisol tra sogni e amore per Petit.

Ha vinto la categoria danza ad Amici 23 e ora è pronta a crescere ancora. Stiamo parlando di Marisol, la giovanissima ballerina che ha vinto una borsa di studio a New York per frequentare la prestigiosa Ailey School. La ragazza è stata intervistata da SuperGuida Tv e ha espresso tutta la sua emozione per questa nuova esperienza e, allo stesso tempo, ha comunicato le sue aspettative per il futuro comprese quelle in tema amore e… Petit.

Marisol, da Amici a New York con un sogno

La ballerina ha parlato subito della sua vita dopo Amici in attesa di volare a New York: “I momenti più belli? Sono stati quando ho preso la maglia della finale e quando ho vinto le borse di studio per la Alvin Ailey school di New York”, ha detto Marisol. E sulla sua vita post talent: “Appena usciti da ‘Amici’ abbiamo avuto subito tantissimi impegni. Per quanto riguarda i progetti ne ho tanti. Il mio sogno più grande ora è essere felice, non perdere mai la voglia di ballare e avere sempre qualcosa che mi fa star bene”.

In questo senso una possibile collaborazione con un cantante di livello potrebbe essere il giusto premio per lei: “Per un ballerino è già un onore ballare con un artista in generale, però se devo scegliere mi piacerebbe ballare per Mahmood ed Elodie qui in Italia e all’estero per Beyoncé”, ha detto la ragazza sognando in grande.

La storia con Petit

Non sono mancati anche passaggi sulla sua storia d’amore con Petit nata dentro la scuola di Amici: “La sua presenza è fondamentale perché emana energie positive dalla mattina alla sera, trasmette calma e serenità. Nonostante la distanza penso sia fattibile riuscire a vedersi e coltivare la nostra relazione”, ha spiegato la ballerina. “Ora come ora stiamo cercando di trovare dei momenti liberi e poi ci supportiamo molto, magari se lui ha degli impegni io lo accompagno e viceversa”, ha aggiunto Marisol.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG