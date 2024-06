Si parla di “bozza di nuovo progetto” per Barbara D’Urso che sarebbe pronta a tornare in televisione dopo mesi di assenza.

Sono giorni particolarmente vivaci attorno al nome di Barbara D’Urso. La conduttrice, infatti, dopo aver rilasciato una bella intervista a La Stampa a proposito, anche, della nuova avventura sui social, con specifico riferimento a TikTok, sembra ora di nuovo vicinissima al rientro sul piccolo schermo o, comunque, ad un nuovo profetto.

Barbara D’Urso torna in tv? L’indiscrezione

Il futuro della D’Urso resta ancora oggi un rebus ma qualche informazione in più sarebbe arrivata nelle ultime ore. Nella rubrica ‘Up & Down’ di Roberto Alessi sul nuovo numero di Novella 2000 sarebbero emersi alcuni dettagli interessanti sulla conduttrice e quello che potrebbe essere il suo destino. Infatti, come riportato dallo stesso media nella sua versione online, ci sarebbe in “bozza” qualcosa…

“Poi, ora sento le parole di Lucio Presta, mio amico, e super agente anche di Barbara (e di una marea di altre superstar): ‘È una storia molto complicate. Ma sono certo che tra poco tempo tornerà il tempo di Barbara… Su quale canale? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Se abbiamo già firmato? No. Ora, Barbara si sta godendo sua nipote’”, si legge.

“Bozza di nuovo progetto”

Il dettagli importante, però, sarebbe quello aggiunto poi dallo stesso Alessi, citato proprio da Novella 2000 nella sua versione online. Il direttore del giornale ha parlato di “bozza di contratto per un progetto” però non ha potuto aggiungere altri dettagli se non quello che tratta di un lavoro “molto costoso”. E ancora: “Ma so che c’è già chi cerca a spron battuto inserzionisti e sono quelli che mi hanno informato”.

A questo punto non resta che attendere aggiornamenti dagli esperti ben informati oppure dalla stessa Carmelita che sui social non sta facendo mancare la propria presenza anche se, con ogni probabilità, il richiamo del piccolo schermo sarà davvero difficile da trattenere e, anche per questo, siamo sicuri di rivederla molto presto in tv.

