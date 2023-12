L’attrice Emmanuelle Debever è morta suicida nella Senna. Era stata una delle prime attrici a denunciare Gerard Depardieu di violenza.

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Emmanuelle Debever, l’attrice francese di 60 anni che si sarebbe tolta la vita gettandosi nella Senna. Il suicidio dell’attrice sarebbe avvenuto a cavallo della diffusione dell’inchiesta tv “Complément d’enquête: La chute de l’ogre” su Gerard Depardieu accusato (dalla stessa Debever così come da numerose altre attrici) per presunte molestie e abusi.

Emmanuelle Debever si è suicidata

Il mondo del cinema è rimasto fortemente scosso dalla notizia della scomparsa di Emmanuelle Debever, l’attrice francese di 60 anni che si sarebbe tolta la vita gettandosi nella Senna. L’attrice ha compiuto il tragico gesto lo scorso 7 dicembre, giorno in cui in Francia è stato trasmesso il programma “Complément d’enquête”, un’inchiesta incentrata sui casi di abuso di cui alcune famose attrici hanno accusato il celebre attore Gerard Depardieu.

Emmanuelle Debever era stata una delle prime a denunciare pubblicamente l’attore. Le molestie da lei denunciate sarebbero avvenute durante le riprese del film ‘Danton’ (uscito nelle sale nel 1983) diretto da Andrzej Wajda e dove lei interpretava Louison, la giovanissima moglie di Georges Danton (interpretato appunto da Depardieu). L’attore francese ha sempre negato le accuse.

In queste ore in tantissimi stanno esprimendo il loro cordoglio per la scomparsa dell’attrice, e sono in attesa di saperne di più sulla sua tragica morte.

