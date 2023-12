Molto apprezzata per le sue doti canore, Anna Tatangelo si conferma amatissima anche per il suo stile. L’ultimo outift è bellissimo e… costoso.

Se di recente ha fatto parlare di sé per la vacanza molto “intima” col suo giovane compagno e le foto bollenti insieme, Anna Tatangelo si conferma ancora sulla cresta dell’onda. In questo caso per un bellissimo outfit mostrato in tv che ha incantato tutti, per bellezza ma anche per il suo costo importante e non alla portata di molti.

Il costo del look di Anna Tatangelo

Protagonista in televisione con ‘Io Canto Generation’, la Tatangelo ha colpito tutti per la sua simpatia e la sintonia con i giovani talenti. Ma non solo. Infatti, per l’occasione, la cantante non ha fatto mancare anche l’aspetto estetico.

Come sempre, infatti, l’artista si è mostrata in perfetta forma e ha accompagnato la sua fisicità ad un outfit importante.

L’ultimo che ha trovato riscontro positivo è quello firmato Alessandro Legora. Si tratta di un abito lungo con drappeggi che abbina eleganza e sensualità. Il vestito è monospalla e lascia intravedere anche parte dell’addome e dei fianchi.

Inoltre, vanta anche uno spacco importante che si addice alla perfezione al fisico della donna. In molti si sono chiesti il suo costo e dando uno sguardo sul web abbiamo scoperto che l’abito era venduto circa 500 euro. Una cifra molto importante e sicuramente non alla portata di tutti.

Ad ogni modo la cantante ha ottenuto grande successo per il suo outfit e anche sui social in tanti le hanno fatto i complimenti: “Sei bellissima”, “Wow Anna questo abito è bellissimo e ti sta in modo incantevole”. Vedendo le foto poi pubblicate, come dar torto a questi utenti…

Di seguito anche un post Instagram della cantante con l’abito in questione:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG