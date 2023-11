Spesso al centro di tensioni in questa nuova edizione di X Factor, Morgan ha raccontato qualche sia stato il suo ruolo nel programma.

Commenti duri, ai concorrenti e anche ai suoi colleghi giudici. L’ultimo su Fedez con annesse scuse. A X Factor è stato un Morgan show fino a questo momento. Proprio l’ex Bluvertigo ha voluto raccontare a Fanpage quello che, dal suo punto di vista, è stato il suo ruolo all’interno del programma

Morgan su X Factor: “Risollevato un programma agonizzante”

Tra i vari passaggi dell’intervista a Fanpage, di cui vi riportiamo solo alcuni stralci, Morgan ha fatto capire per quale ragione sia tornato a X Factor e quali obiettivi è riuscito a raggiungere: “Quello che ho fatto è stato di riportare al centro il concetto di musica come didattica, come cultura, ma non sono riuscito a fare tutto quello che avevo in mente”.

E proprio sul suo ruolo, l’ex Bluvertigo ha aggiunto specificando come non sia vero che le polemiche e i commenti dei giudici abbiano preso il sopravvento sulla musica e sui concorrenti: “Tutt’altro. La gara è il perno su cui ruota il dibattito e quello che ho fatto è stato di riportare al centro il concetto di musica come didattica, come cultura. Questa è l’operazione da servizio pubblico. Io sono andato lì per risollevare le sorti di un programma che era agonizzante e la mia funzione è stata quella di analizzare come mai lo era. È stato molto chiaro che il motivo per cui non interessava più alla gente è che si era spento l’interesse sulla musica e sulla qualità dei commenti, dei discorsi sulla musica. La musica può essere pretesto per affrontare argomenti di attualità, di cultura, di società, di utilità. Anche d’informazione. Questo si fa attraverso lo stimolo […]”.

Soffermandosi sul suo lavoro di riportare la musica e i veri giudizi al primo posto, Morgan ha spiegato: “È stato difficilissimo perché mi sono trovato come una pecora nera, un elemento completamente alieno”.

Al netto delle difficoltà e di un lavoro che non è riuscito a fare completamente, qualche gioia c’è stata. L’artista ha fermamente sottolineato come a seguito di alcune questioni da lui sollevate, infatti, per giorni si è parlato di “armonia” e anche di “accordi delle canzoni”. Per lui “è stata una cosa bellissima”.

Di seguito anche un post Instagram del programma con l’ex Bluvertigo protagonista:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG