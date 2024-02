Una terribile malattia lo ha portato via. Lutto nel mondo dello spettacolo che piange la morte del celebre conduttore Jonnie Irwin.

Ha combattuto con forza ma alla fine si è dovuto arrendere alla malattia. È morto Jonnie Irwin., famoso conduttore britannico, volto del programma ‘A place in the sun’. Un lutto pesantissimo per il mondo dello spettacolo che ha salutato il presentatore all’età di soli 50 anni. Ad annunciare la terribile notizia è stata la moglie Jessica Holmes con un messaggio su Instagram.

Addio a Jonnie Irwin: morto a 50 anni

Attraverso un sentito post su Instagram, come detto, la moglie del noto conduttore, Jessica Holmes, ha informato tutti del decesso del marito. Le sue parole sono risultate estremamente toccanti e hanno commosso il pubblico che seguiva l’uomo e che era a conoscenza della sua lotta contro un terribile male.

A Irwin, infatti, era stato diagnosticato un cancro ai polmoni in stadio avanzato, con metastasi al cervello. Nonostante la sua delicata situazione di salute, aveva cercato di tenere i figli, Rex di quattro anni e Rafa e Forma di due, all’oscuro della malattia per provare a non far loro pesare la situazione.

Ora, però, il dramma, annunciato con parole davvero di strazio: “Un’anima davvero straordinaria, ha combattuto coraggiosamente contro il cancro con forza e coraggio incrollabili. Jonnie ha toccato la vita di così tante persone con la sua gentilezza, calore e spirito contagioso”, ha scritto la donna mostrando una foto di coppia quando le cose ancora andavano ben a livello di salute.

E ancora: “Mentre ricordiamo i bellissimi momenti condivisi con lui, celebriamo una vita ben vissuta e un’eredità che sarà impressa per sempre nei nostri cuori. Sarà scomparso dalla nostra vista, ma il suo amore, le sue risate e i suoi ricordi continueranno a vivere”.

Sotto al messaggio della donna, tantissimo affetto con commenti ed emoticon di condoglianze per l’uomo e la sua famiglia.

