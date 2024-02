Il noto politico Matteo Renzi ha avuto modo di svelare alcuni dettagli inediti che riguardano la nota imprenditrice digitale Chiara Ferragni.

Il ruolo degli influencer, il suo non voler parlare di determinate situazioni ma solo di cose importanti e un retroscena non da poco su Chiara Ferragni. Scatenato Matteo Renzi a Verissimo nella puntata serale con Silvia Toffanin. Il noto politico non ha risparmiato aneddoti e frasi anche forti in merito alle recenti vicende che vedono l’imprenditrice digitale coinvolta – dal pandoro Balocco alle uova di Pasqua – ed in generale sul ruolo delle persone che lavorano nel mondo dei social.

Renzi, il retroscena su Chiara Ferragni

Renzi è intervenuto a Verissimo cogliendo l’occasione per parlare del suo libro “Palla al centro, la politica al tempo delle influencer”. L’argomento è abbastanza evidente: il mondo dei social, le persone che ci lavorano e, ovviamente, il ruolo della classe politica.

Ed è proprio in questo senso che il leader di Italia Viva ha spiegato: “Io penso che gli influencer, al giorno d’oggi, abbiano delle responsabilità nei confronti di chi li segue e dovrebbero fare attenzione alle parole che utilizzano”.

Entrando nelle specifico del caso Ferragni-pandoro, Renzi ha raccontato: “Il caso di Chiara Ferragni e le polemiche che ci sono state anche tra Ferragni e Giorgia Meloni. Io non entro nel merito, ma non mi potrò scordare cos’è successo qualche anno fa. Iniziarono ad arrivarmi alcuni messaggi: ‘Ma cosa hai fatto’. E io non capivo. Proprio Chiara Ferragni aveva pubblicato una mia foto con scritto ‘Politici fate schifo’”.

Dopo una battuta, Renzi ha aggiunto di aver provato a cercare la moglie di Fedez, senza riscontro: “Io cercai di contattarla per chiarire ma lei non mi rispose mai”.

Precisando di non volersi schierare con o contro l’influencer, Renzi ha detto: “Io non le mando a dire, ma le dico. A me piace l’idea di fare delle battaglie che gli altri non fanno: tutti parlano di pandori e io parlo di anoressia e bulimia […]”.

Di seguito anche parte dell’intervento del politico a Verissimo condiviso in un post dal profilo ufficiale Instagram della trasmissione:

