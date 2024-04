Amore a gonfie vele tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Il ragazzo ha raccontato come stiano andando le cose e ha svelato alcuni particolari “segreti”.

Sembra stia andando molto bene la relazione tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. La coppia, protagonista a Temptation Island e poi al Grande Fratello, è tornata insieme e sembra essere più innamorata che mai. A Chi, il ragazzo ha spiegato come i due stiano vivendo la loro reunion e anche come abbiano deciso di affrontare questo nuovo inizio.

Mirko Brunetti e l’amore per Perla Vatiero

Intervistato da Chi, Mirko ha spiegato come lui e Perla abbiano deciso di darsi una nuova occasione e stiano vivendo tutto molto diversamente rispetto al passato: “Facciamo quello che siamo, i fidanzati. Siamo tornati a una dimensioni più da ragazzi, era quello che ci eravamo promessi una volta che saremmo stati lontani dalle telecamere. Volevamo regalarci spensieratezza e, certo, volevamo ritornare a un po’ di normalità”, ha detto.

In questo senso, sembra aver giocato un ruolo importante anche la nuova consapevolezza della Vatiero: “Perla ha trovato la sua dimensione, la sua identità, entrambi stiamo bene con noi stessi e il resto viene con naturalezza. Siamo davvero felici, sì, quello che viene ce lo godiamo mano a mano che arriva, ogni singolo momento, senza pensare troppo a lungo termine”, ha detto ancora Mirko che è volato in queste ore a Napoli per stare proprio con la ragazza.

Il famoso tatuaggio con la ex Greta

Un curioso passaggio anche sul famoso tatuaggio che Brunetti si era fatto con la ex, Greta. In questo senso, nelle scorse settimane alcuni fan avevano chiesto quale sarebbe stato il futuro del disegno.

Mirko ha detto: “Il tatuaggio che ho fatto dopo Temptation Island con Greta Rossetti? Il passato è passato, si guarda da qui in poi. Comunque sì, me lo devo levare o lo devo trasformare in qualche modo”.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la coppia tornata insieme dopo il GF:

