Potrebbe esserci l’intervento della madre di Fedez a rimettere insieme il matrimonio del rapper con Chiara Ferragni. L’indiscrezione.

Quale sarà il futuro dei Ferragnez? Al momento, l’unica cosa certa è che Fedez e Chiara Ferragni non siano mai stati così lontani come ora. Le conferme sono arrivate anche nelle ultime ore con l’intervista del rapper a Belve dopo la quale, però, è partita una importante indiscrezione che riguardarebbe anche un ipotetico intervento “in soccorso” del figlio da parte di sua madre, Annamaria “Tatiana” Berrinzaghi.

Fedez e la Ferragni, l’intervento della madre del rapper

Se da una parte, come noto, i Ferragnez sembrano essere giunti al capolinea, dall’altra c’è chi proprio non vorrebbe rassegnarsi all’idea di vedere Federico e Chiara separarsi davvero. In questo senso, dopo l’intervista a Belve del rapper, sarebbe scattata una particolare indiscrezione relativa al possibile intervento in soccorso del figlio, e della coppia, da parte della signora Annamaria Berrinzaghi, ovvero la mamma dell’artista.

L’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, sui social ha scritto: “Ho la sensazione che passati tot mesi torneranno insieme. Tra l’altro si vocifera tra conoscenti che la mamma di lui ci tiene tantissimo a Chiara e a un ritorno riunendo la famiglia e farà il possibile”.

Di seguito anche un post Instagram relativo all’intervista del rapper a Belve con alcuni passaggi su Chiara:

L’importanza della signora Berrinzaghi

Difficile prevedere in che modo la signora Berrinzaghi possa riunire i due ragazzi. Certo è che per Federico, sua madre è davvero molto importante. Nel corso dell’intervista a Belve, infatti, oltre a sottolineare il grande valore affettivo verso la donna, il ragazzo aveva spiegato come lei sia la Ceo della sua azienda: “Come Ceo della mia società oggi voglio solo mia mamma perché mi fido solo di lei. Io e mia madre litighiamo tanto, ma non sono schiacciato da lei”.

Fedez aveva anche aggiunto come, al netto di una preparazione in tema imprenditoria non importante, sua madre sia riuscita e stia riuscendo a gestire al meglio ogni cosa in ambito lavorativo. Chissà che queste doti non possano essere applicate anche alla vita matrimoniale del rapper e della Ferragni…

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG