Sono cambiate alcune dinamiche nella Casa del Grande Fratello. Complice l’ingresso di Perla Vatiero e quello successivo di Greta Rossetti, infatti, si è venuto a creare un vero e proprio triangolo amoroso con Mirko Brunetti. Proprio il ragazzo, in queste ultime ore, ha confidato ad alcuni compagni di reality i suoi reali sentimenti per le due donne.

Mirko si confessa: i sentimenti per Greta e Perla

Come noto, al Grande Fratello sono entrati ben tre ex volti di Temptation Island. Prima Mirko, poi Perla, la ragazza con cui aveva preso parto da coppia al reality estivo, e successivamente Greta, la tentatrice con cui, alla fine, è uscito lasciando la fidanzata.

Anche l’ultima relazione, però, non era terminata bene e anche per questo Signorini ha deciso di creare all’interno della Casa il “triangolo amoroso”.

Il ragazzo si è quindi ritrovato in una brutta situazione e in queste ore ha confidato veramente cosa stia provando per l’una e per l’altra: “Secondo me io e Greta in questo momento ci troviamo nella stessa identica situazione, a livello emotivo“, ha detto confessandosi con Vittorio. “Dove non ci fidiamo, però il sentimento vuoi o non vuoi c’è, poi c’è l’orgoglio. Io tendo a bloccarmi, come ti ho detto, per quest’altra situazione. Però, ripeto, per me sono tutte chiavi di lettura”.

Di fatto Mirko sembra trattenuto dalla presenza di Perla anche se alcuni suoi atteggiamenti farebbero pensare al contrario. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.

