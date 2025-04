Miriam Leone festeggia il compleanno: come vuole iniziare gli “anta”, il video

Tanti auguri a Miriam Leone che in queste ore ha festeggiato il suo 40esimo compleanno. Sui social un bellissimo video per l’occasione.

Qualche mese fa era stata protagonista con una doppia festa compleanno/battesimo per suo figlio. Adesso, è lei la festeggiata. Stiamo parlando di Miriam Leone che è entrata ufficialmente “negli anta”. La bellissima attrice ha celebrato in queste ore il suo 40esimo compleanno ringraziando anche per gli auguri ricevuti con un dolce video.

Miriam Leone, come si è avvicinata al 40esimo compleanno

Nella giornata odierna, Miriam Leone ha festeggiato il suo 40esimo compleanno. La nota attrice, amatissima dal grande pubblico, ha voluto mostrare in che modo ha approcciato all’ingresso negli “anta”. “Grazie a tutti per gli auguri! In questa ultima settimana, tra gli enta e gli anta e le considerazioni del caso, ho pensato all’irripetibilità di ogni attimo”, ha detto nel suo post social.

E ancora: “Può sembrare nostalgico, ma non lo è… perché mi sta insegnando la forza della gratitudine e di provare a vivere con amore ogni attimo”.

Il video e come “incominciano gli anta”

Nel suo post su Instagram, con tanto di video, la Leone ha quindi mostrato alcune immagini che la riguardano e che riguardano anche suo figlio Orlando oltre che il marito. L’attrice si è fatta vedere in spiaggia, felice e ricca di gioia: “Oggi più che mai vi sono grata per tutto questo affetto!”, ha aggiunto. “Los Quarentas compilation ha inizio! e voglio cominciarli così, immensamente grata!”, ha terminato la donna suscitatando tantissime reazioni da parte dei fan.

“Sei favolosa, auguri Miriam”, si legge nei commenti. “Non pensavo avessi 40 anni, cavolo, sei stupenda. Tanti auguri”, ha commentato un seguace rimasto stupito dall’apprendere l’età dell’attrice che, a detta sua, evidentemente mostrava meno anni. Insomma, una vera e propria valanga di affetto che conferma l’ottimo feeling tra la donna e il suo pubblico.