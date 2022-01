Miriam Leone conquista Parigi: il look dark incanta i fan

Miriam Leone ha conquistato la fashion week di Parigi (e i suoi fan) con una folta chioma bionda – sfoggiata per esigenze di copione – e un look dark che risaltava la sua bellezza.

Miriam Leone: il look a Parigi

Più felice che mai Miriam Leone ha partecipato alle sfilate della Fashion Week di Parigi e, sui social, ha condiviso le foto del suo look con i fan: per l’occasione l’attrice ha sfoggiato un completo di Fendi abbinato ad un basco e a una folta chioma bionda (che l’attrice ha deciso di mantenere per esigenze di copione dovute al suo ultimo ruolo).

Miriam Leone: la vita privata dell’attrice

Per quanto riguarda la sua vita privata l’attrice continua a mantenere la sua solita riservatezza ma, in tanti, sono in attesa di sapere come proseguirà la sua storia d’amore con il musicista Paolo Carullo. I due sono convolati a nozze durante l’estate 2021 e i fan si aspettano che da un momento all’altro l’attrice annunci l’arrivo di una cicogna. Al momento sulla questione non vi sono conferme e la Leone ha sempre preferito proteggere la sua privacy (specialmente dopo la sua liaison con Boosta, tastierista dei Subsonica, naufragata alcuni anni fa tra grande clamore mediatico).