Millie Bobby Brown sposa in gran segreto Jake Bongiovi in una cerimonia intima e privata. L’annuncio arriva dal suocero Jon Bon Jovi.

La giovane star di Stranger Things, Millie Bobby Brown, e il suo fidanzato Jake Bongiovi sono convolati a nozze in gran segreto.

Era l’11 aprile 2023 quando i due hanno annunciato sui social il fidanzamento ufficiale, ovvero quando l’attrice aveva accettato la proposta di matrimonio del figlio del cantante Jon Bon Jovi.

Ma è stato proprio il celebre musicista a rivelare la grande notizia.

Millie Bobby Brown sposa Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown, 20 anni, ha sposato Jake Bongiovi, 21 anni, in una cerimonia intima e privata. I due avevano annunciato il fidanzamento con un romantico post Instagram, che ha superato i 13 milioni di likes.

Nella didascalia del post Bobby Brown scrive: “Ti ho amato per tre estati, ora le voglio tutte“, una citazione ad uno dei brani di Taylor Swift, Lover.

Il suocero dell’attrice, Bon Jovi, ha rivelato al programma della BBC, The One Show, le nozze del figlio. “Sì è vero, erano assolutamente fantastici. E’ stata una cerimonia molto intima e privata, la sposa era bellissima e Jake è felice come non mai…” ha annunciato.

Secondo alcune indiscrezioni, la cerimonia si sarebbe tenuta negli Hamptons davanti a pochi intimi, tra cui i genitori delle due star.

Millie Bobby Brown programma un matrimonio in grande

Secondo le indiscrezioni, non ci sarà un’unica cerimonia per celebrare le nozze. Infatti, Millie Bobby Brown starebbe organizzando una festa in grande per festeggiare insieme ad amici, colleghi e parenti.

Immancabili saranno, tra gli altri, i protagonisti della serie Stranger Things, con cui l’attrice è cresciuta sul set.

Bisogna vedere, però, quando si terrà la tanto attesa festa di matrimonio.

