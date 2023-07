L’attrice Micol Olivieri ha risposto ad alcune domande dei fan sui social e ha svelato che lavoro avrebbe fatto.

Micol Olivieri ama parlare di molteplici temi con i suoi fan e nelle ultime ore ha confessato loro che lavoro avrebbe scelto di fare se non avesse sfondato come attrice.

“Io ho avuto tantissimi interessi. Mi piace in generale guadagnare bene, quindi qualcosa di redditizio mi darebbe sempre soddisfazione”, ha dichiarato nelle sue stories l’attrice, che ha anche ammesso di aver avuto una predilezione particolare per la psicologia. “Credo di essere predisposta per la psicologia, mi sarebbe piaciuto fare la psicologa, ma non sono certa di riuscire a creare una certa distanza con le emozioni degli altri”, ha ammesso.

Micol Olivieri: la confessione sui soldi e il lavoro

Micol Olivieri ha affrontato molteplici argomenti con i suoi fan dei social e, dopo aver messo in chiaro perché sarebbe contraria all’insegnamento della religione nelle scuole, ha anche ammesso che le piacerebbe svolgere mansioni redditizie e che il suo sogno sarebbe stato quello di studiare psicologia.

L’attrice è sposata con Christian Massella, con cui ha avuto i suoi due figli, Arya e Samuel (nati rispettivamente nel 2014 e nel 2017). Oggi Micol Olivieri ama trascorrere la maggior parte del suo tempo insieme a loro.

