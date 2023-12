La nota attrice de I Cesaroni Micol Olivieri ha subito un pesante lutto. Sui social l’annuncio con alcune parole importanti sul tema prevenzione.

Un momento senza dubbio non facile per Micol Olvieri. La nota attrice, volto storico de I Cesaroni, ha annunciato sui social, infatti, di aver subito un pesante lutto. La donna, attraverso alcune stories social su Instagram, ha dato notizia di una perdita molto difficile da accettare e ha lanciato un importante messaggio sul tema della prevenzione.

Lutto per Micol Olivieri: il messaggio sulla prevenzione

Come spesso le capita, la giovane Olivieri ha parlato della sua vita privata con i fan che la seguono sui social. In particolare, nelle ultime ore, la donna ha affrontato un tema delicato, un lutto importante subito con la perdita di una cara amica.

A quanto pare la defunta era malata: “Oggi vado a dare l’ultimo saluto ad una mia amica molto importante”, ha scritto sulle sue storie Instagram. Poi anche parole sul tema prevenzione: “Colgo l’occasione per ricordarvi quanto sia importante la prevenzione. Avrebbe fatto la differenza”.

Al netto delle parole dell’attrice piuttosto vaghe e senza particolari dettagli, anche per la privacy della compianta amica, pare chiaro come questa persona sia stata effettivamente colpita da una brutta malattia che l’ha portata via, forse, troppo presto.

Moltissimi fan, una volta sentite le parole della donna le hanno mostrato affetto su diversi post. Un qualcosa che sicuramente la bella Micol avrà apprezzato.

Ad aiutare la ragazza ad andare avanti con la sua vita, come è possibile vedere dalle stories più recenti, la sua famiglia e anche l’amico a quattro zampe che spesso appare tra i contenuti che la donna condivide.

Di seguito un recente post Instagram dell’attrice diventata, ormai, anche una nota influencer dopo aver detto stop ai ruoli in film e serie tv:

