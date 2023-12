L’ingresso di Greta Rossetti al Grande Fratello sta alimentando le dinamiche della Casa. La ragazza si è avvicinata parecchio a Vittorio…

Dopo essere entrata al Grande Fratello e aver creato il tanto annunciato “triangolo” con Perla e Mirko, Greta Rossetti fa parlare per un avvicinamento particolare con Vittorio Menozzi. I due, infatti, sembrano aver creato subito un feeling speciale che ha agitato gli umori della Casa con diversi concorrenti che hanno storto il naso…

Grande Fratello, Greta vicina a Vittorio

Nelle ultime ore, al GF si è creato un feeling particolare tra Greta, entrata da poco nella Casa, e Vittorio. Sembra, infatti, che la giovane ragazza, ex di Mirko Brunetti, abbia tentato un avvicinamento verso Menozzi, per il quale aveva già speso apprezzamenti in passato con dei messaggi sui social, prima di diventare concorrente in modo ufficiale.

“Mi sei arrivato, sei arrivato tu a me per come ti sto vivendo, l’ho visto guardandoti. Vuol dire che a tutte le persone come me tu arrivi allo stesso modo”, ha detto la Rossetti. Ma anche: “Com’è dolce questo ragazzo”.

Parole a cui, evidentemente, adesso hanno fatto seguito anche le azioni dal vivo. Infatti, tra i due si è instaurato un rapporto speciale che ha fatto storcere il naso a qualche altro inquilini del reality.

Marco Maddaloni e Alex Schwarzer, in particolare, hanno voluto parlare di questa dinamica particolare e rivolgendosi a Vittorio lo hanno messo in guardia: “Ci dispiace se passi per uno che subito si butta su di lei appena è entrata. Non sei quel tipo di ragazzo, sei un bravo ragazzo, poi magari col tempo può nascere qualcosa tra di voi, ma è una questione di modi e di tempi. Abbiamo odorato questa cosa e abbiamo preferito parlarti”.

Al netto di questi avvertimenti, però, Menozzi sembra intenzionato a comportarsi in modo differente. A confermarlo alcuni atteggiamenti di queste ore con coccole e baci verso Greta, alcuni anche davanti a Mirko.

Di seguito anche un post su X di un utente relativo alle dinamiche di queste ultime ore nella Casa del GF:

Alex e Marco a Vittorio: “Non devi stare vicino a Greta per rispetto a Mirko” Ma purtroppo l’ingegnere dei loro consigli…#GrandeFratello pic.twitter.com/4hKNda7N6H — 𝓔𝓿𝓮𝓻𝔂𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓬𝓪𝓷 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓰𝓮 🍀 (@everythingcanc2) December 4, 2023

