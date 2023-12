La nota attrice ex Cesaroni Micol Olivieri ha risposto alle domande dei fan anche a proposito di una possibile gravidanza.

Dopo aver detto addio ai set cinematografici, Micol Olivieri, storico volto de I Cesaroni, si è dedicata alla famiglia e ha intrapreso nuovi lavori sui social. La donna, infatti, è molto popolare come influencer e, come spesso accade, in alcuni momenti dedicati ai fan non nega risposte ad alcune domande, spesso anche piuttosto personali. Questo è ciò che è capitato proprio in queste ore…

Micol Olivieri incinta? La sua replica

Nelle scorse ore, la bella Micol aveva raccontato ai suoi seguaci di non essere stata bene. Prima di dare aggiornamenti relativamente alle sue condizioni, però, moltissimi utenti devono averla invasa di domande e riferimenti ad una possibile gravidanza.

Da qui, la donna ha voluto replicare facendo chiarezza, anche con tono piuttosto indispettito: “Per la prima volta mi sono sentita svenire, non so se sia la gastrite o un calo di zuccheri”, aveva detto la Olivieri a corredo di una foto condivisa su Instagram. Parole a cui appunto hanno fatto seguito i quesiti dei fan tra cui alcuni che chiedevano se fosse incinta.

“Comunque c’è una cosa che vi devo dire e non capisco perché succede sempre”, ha replicato la donna. “Vedo che è un trend che colpisce molte persone. Se dici che “ti senti debole” o “hai un “calo di zuccheri” subito arriva la domanda ‘sei incinta?’. Io voglio dire una cosa, non so se queste ragazze che scrivono non hanno mai avuto gravidanze o altro, sta di fatto che io non sono mai svenuta e poche volte ho avuto la nausea. Ma non è che una donna ogni volta che ha questi sintomi è incinta“.

Insomma, niente dolce attesa per l’ex volto de i Cesaroni che, comunque, mostra spesso le sue giornate in compagnia dei figli, Arya e Samuel.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

