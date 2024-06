Le buone abitutini sono il segreto della bellezza e della longevità di Michelle Hunziker. Le confessioni inedite della svizzera.

Interessante intervista rilasciata a Vanity Fair da parte di Michelle Hunziker. La svizzera ha avuto modo di raccontare alcuni dei segreti della sua bellezza e in che modo stia riuscendo, anche al netto degli anni che passano, a rimanere sempre così in forma. La donna ha colto l’occasione anche per rispondere a qualche critica che le è arrivata proprio sull’argomento.

Michelle Hunziker e il segreto del suo corpo

Con grande sincerità e in modo molto diretto, la Hunziker ha subito precisato cosa ci sia dietro la sua bellezza e la tonicità del suo corpo: “Sai tanti dicono con i suoi soldi anche io avrei quel corpo, invece mi dispiace ma è frutto di sacrifici, sudore e disciplina. Sopratutto a 47 anni!”, ha detto la svizzera in tono molto orgoglioso.

Parlando del suo feeling con lo sport: “Da buona svizzera mi sono sempre tenuta in movimento, ma facevo soprattutto sport outdoor anche abbastanza pericoloso come il downhill. Poi ho 30 anni mi sono resa conto che avevo la schiena andata e ho cominciato a studiare le scienze motorie. Oggi non posso stare un giorno senza muovermi: se di giorno ho molti impegni, mi alzo alle 6 per essere sicura di poterlo fare”, ha detto.

La cura del proprio corpo, con allenamenti e giusta alimentazione sono diventati la prassi per la bella Michelle: “È diventato un rituale (l’allenamento ndr) e ho imparato che ritagliarmi un’oretta per me fa bene anche agli altri: sono affetta da accudimento compulsivo e non è stato facile arrivarci”. E in ottica alimentazione: “Se seguo una dieta? Certo e sono molto disciplinata: seguo un regime bilanciato e misurato, nel senso che so quanti grammi di carboidrati, grassi, fibre e proteine devo assumere e non sgarro. Certo ci sono le giornate libere in cui mi godo un bicchiere di vino e una pizza, ma poi torno alla mia routine”.

La felicità e il sogno nel cassetto

Ad accompagnare ogni attività della bella Michelle, come sempre il sorriso: “Come si fa ad essere felici ogni giorno? Di questo devo ringraziare mio papà, è una qualità che mi ha trasmesso lui e ancora oggi, anche nelle giornate peggiori, quando apro gli occhi mi sento grata: per le mie figlie, per il mio nipotine, perché abbiamo la salute…è un esercizio di positività e funziona anche quando la vita sembra una cosa a ostacoli, lo posso assicurare”.

Al netto del sorriso sempre sul volto, la Hunziker ha ancora qualche desiderio da realizzare. Anzi, un vero e proprio sogno nel cassetto. Con grande onestà e sincerità, infatti, la showgirl ha ammesso che le manchi qualcosa a livello sentimentale: “Sono sincera, incontrare il principe azzurro: a quest’età mi dico che sarebbe l’ora di trovarlo no?”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG